https://static.news.ru/photo/e2dca614-1b51-11ea-8a9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что вопрос участия российских спортсменов с допинговым прошлым в чемпионатах мира и Олимпийских играх требует дополнительного обсуждения.

Вопрос допуска спортсменов с прошлыми нарушениями антидопинговых правил требует обсуждения, — сообщил ТАСС Тейлор.

Россия подверглась санкциям за манипуляции с данными проверки на допинг спортсменов с 2012 по 2015 год. Российские власти не согласились с выводами WADA. Вопрос о передаче дела в Спортивный арбитражный суд наблюдательный совет РУСАДА рассмотрит 19 декабря. Решение исполкома WADA вступит в силу только после решения суда.

Как писал NEWS.ru, 9 декабря исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. Также WADA ввело четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ. Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.