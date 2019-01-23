USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.71 $ Bitcoin3,582.09 $
МОСКВА-18°C13:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

WADA требует от России возместить расходы

Сергей Киселев/АГН «Москва»

спорт [ версия для печати ]

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что Россия должна возместить все расходы организации на проведённое расследование о применении допинга в стране.

«Я обратилась к российской стороне, чтобы она оплатила все расходы WADA по этой ситуации. Россияне мошенничали, а все ресурсы WADA были направлены на расследование днём и ночью вместо того, чтобы защищать чистых спортсменов», — приводит слова Хеллеланд VG.

Она добавила, что на данный момент WADA нужно убедиться, что они получили все необходимые данные и Россия ничего не утаила.

Как сообщает источник издания, расходы WADA составили несколько десятков миллионов долларов.

Ранее News.ru сообщал, что член комиссии спортсменов Британского антидопингового агентства (UKAD), чемпион Паралимпийских игр Али Джавад выступил с критикой в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое решило не лишать РУСАДА статуса соответствия.

22 января WADA сохранило за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия. Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции. Московская лаборатория должна была предоставить данные экспертам до 31 декабря 2018 года, но возникли проблемы с сертифицированием оборудования. Несоблюдение дедлайна тем не менее на решении WADA не отразилось. Следующая задача для РУСАДА заключается в том, чтобы до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в Московской лаборатории.


#WADA #РУСАДА #расходы
самое читаемое
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


Лента новостей
экономика 13:06
Борис Ротенберг лишился самолёта из-за санкций
технологии 13:03
IP-адреса Microsoft разблокировали в России
в мире 12:55
Китай выступил против стратегии разведки США
спорт 12:54
Бюджет РФС планируют увеличить
экономика 12:52
Средний размер ипотечного кредита вырос на 350 тыс. рублей
Другие новости
спорт 12:54
Бюджет РФС планируют увеличить
спорт 12:39
Российские спортсмены вручили иск Макларену
спорт 11:12
Британцы возмущены решением WADA по РУСАДА
спорт 10:30
Французы отказали «Зениту» в трансфере норвежца
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top