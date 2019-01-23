WADA требует от России возместить расходы

https://news.ru/storage/news/652c3f124c204ab8e631f3431491bccb/ae0243d4-3335-4ea4-9346-7cbc102afabc_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что Россия должна возместить все расходы организации на проведённое расследование о применении допинга в стране.

«Я обратилась к российской стороне, чтобы она оплатила все расходы WADA по этой ситуации. Россияне мошенничали, а все ресурсы WADA были направлены на расследование днём и ночью вместо того, чтобы защищать чистых спортсменов», — приводит слова Хеллеланд VG.

Она добавила, что на данный момент WADA нужно убедиться, что они получили все необходимые данные и Россия ничего не утаила.

Как сообщает источник издания, расходы WADA составили несколько десятков миллионов долларов.

Ранее News.ru сообщал, что член комиссии спортсменов Британского антидопингового агентства (UKAD), чемпион Паралимпийских игр Али Джавад выступил с критикой в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое решило не лишать РУСАДА статуса соответствия.

22 января WADA сохранило за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия. Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции. Московская лаборатория должна была предоставить данные экспертам до 31 декабря 2018 года, но возникли проблемы с сертифицированием оборудования. Несоблюдение дедлайна тем не менее на решении WADA не отразилось. Следующая задача для РУСАДА заключается в том, чтобы до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в Московской лаборатории.