По словам вице-президента WADA, на данный момент это всё, что может сделать комитет. Однако Хеллеланд таким решением недовольна. Также она предложила извиниться России перед фанатами и болельщиками.

This is my speech at the WADA-meeting in Lausanne today.



I wanted sanctions that can not be watered-down.



I am afraid this is not enough.

We owe it to the clean athletes to implement the sanctions as strong as possible pic.twitter.com/Vh99KQsO3z