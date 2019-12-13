https://static.news.ru/photo/5e1a62b6-1e1e-11ea-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixel2013 /pixabay.com

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор сообщил, что решение WADA об отстранении РФ от крупных международных соревнований не затронет право на проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Associated Press.

Сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020. Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы — это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта, — процитировала газета Джонатана Тейлора.

Глава комитета по соответствию WADA пояснил, что в отношении России организация ввела крайне жёсткие санкции и требования отобрать у страны европейские первенства необоснованны, отмечает издание.

Джонатан Тейлор также напомнил о том, что Россия может обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Ранее стало известно, что организация не будет обращаться в CAS по поводу ужесточения санкций в отношении России.

Как сообщал NEWS.ru, Джонатан Тейлор выразил надежду, что рассмотрение апелляции от российской стороны завершится в марте—апреле 2020 года. Однако глава комитета по соответствию WADA опасается, что Россия затянет процесс.