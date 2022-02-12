WADA сообщило, что проведёт проверку окружения Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведёт расследование в отношении окружения 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Независимые эксперты проверят деятельность тренеров, врачей и других взрослых, окружавших спортсменку, сообщает Reuters.

Издание уточняет , что с фигуристкой работают тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков, хореограф Даниил Глейхенгауз, а также врач и физиотерапевт Филипп Шветский.

Таким образом, WADA удовлетворило просьбу Международного олимпийского комитета (МОК), который просил начать расследование. В свою очередь WADA заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязано провести собственное расследование, поскольку подозреваемой в употреблении допинга оказалась несовершеннолетняя спортсменка.

Журналисты Reuters уточняют, что Тутберидзе не ответила на электронные письма издания. В то же время агентство отмечает, что «случаи применения допинга получили поддержку со стороны правительства России в 2014 году на Олимпиаде в Сочи». В стране действует «широкая сеть, включая медиков, тренеров, агентов, членов семьи и друзей спортсменов».

Известно, что Шветский работал со сборной России по академической гребле в период, когда ряд спортсменов получили дисквалификации за употребление допинга. Процесс длился с 2006 по 2008 год.

Допинг-проба Камилы Валиевой, взятая 25 декабря, показала положительный результат на запрещённый препарат триметазидин в микродозе, что обернулось скандалом на Олимпийских играх в Пекине, где спортсменка выиграла золотую медаль в командном первенстве. Пока неизвестно, будут ли перераспределены медали турнира.

Ранее стало известно, что решение заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу участия Валиевой в Олимпийских играх в Пекине будет вынесено во второй половине дня 14 февраля. Само заседание пройдёт днём ранее.