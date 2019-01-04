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WADA сдерживает атаку на РУСАДА

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор ответил на призывы к срочным мерам в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Собрать экстренное заседание комиссии требуют некоторые спортсмены и антидопингового агентства.

Тэйлор в защиту решения отложить до середины января рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА заявил, что приоритетом для WADA является получение данных московской антидопинговой лаборатории. Свою позицию он озвучил в письме британскому пауэрлифтеру-паралимпийцу Али Джаваду, сообщает BBC.

«Я не понимаю, почему вы думаете, что это такой плохой вариант. Я думал, что все согласились с тем, что жизненно важно получить данные, чтобы можно было определить, против каких спортсменов, которых проверяли на допинг в соответствующий период, должно быть открыто дело, а против каких нет», — написал Тэйлор.

Он подчеркнул, что не столь важны сроки, когда будут получены данные лаборатории. Главное — их получить. Российская сторона должна была предоставить доступ к данным до 31 декабря 2018 года, но если это случится неделей позже — не так страшно, заявил Тейлор.

Ранее News.ru сообщал, что вице-президент WADА Линда Хеллеланд призвала организацию срочно принять решение по РУСАДА. Она настаивает на проведении совещания в формате телеконференции. Решение по восстановлению РУСАДА или отказу от него будет принято 14−15 января.


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