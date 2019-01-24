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WADA считает подозрительными около 3 тыс. допинг-проб россиян

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Стало известно количество допинг-проб Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает подозрительными. Речь идёт о 2876 образцах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории.

Также, как сообщает «Чемпионат», в имеющейся в расположении WADA копии базы данных Московской лаборатории (LIMS) 9453 записи проходят как «подозрительные», то есть не внесённые в систему ADAMS. До 30 июня WADA сравнит копию базы данных с оригиналом, полученным 16 января 2019 года.

Кроме того, WADA предстоит определиться с тем, какие из 2876 допинг-проб требуют перепроверки, а затем затребовать их у РУСАДА.

Ранее News.ru размышлял, в какую сторону WADA ведёт российский спорт.


#допинг #WADA #РУСАДА
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