WADA считает подозрительными около 3 тыс. допинг-проб россиян

https://news.ru/storage/news/0dc57933683036b2ea8591911a32f1ee/d2f6b394-fa94-421d-b5f6-9ad1303dcd52_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стало известно количество допинг-проб Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает подозрительными. Речь идёт о 2876 образцах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории.

Также, как сообщает «Чемпионат», в имеющейся в расположении WADA копии базы данных Московской лаборатории (LIMS) 9453 записи проходят как «подозрительные», то есть не внесённые в систему ADAMS. До 30 июня WADA сравнит копию базы данных с оригиналом, полученным 16 января 2019 года.

Кроме того, WADA предстоит определиться с тем, какие из 2876 допинг-проб требуют перепроверки, а затем затребовать их у РУСАДА.

Ранее News.ru размышлял, в какую сторону WADA ведёт российский спорт.