https://static.news.ru/photo/b0cd0bbc-1a90-11ea-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разведслужба Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ближайшее время завершит проверку ещё 100 проб российских спортсменов, подозреваемых в допинге.

По слова директора разведки WADA Гюнтера Юнгера, всего было 300 случаев, 145 спортсменов попали под удаление после решения Исполкома WADA.

Теперь осталось порядка 100 дел, которые мы завершим в ближайшие пару месяцев, — цитирует директора разведки WADA Гюнтера Юнгера РИА Новости.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях в течение четырёх лет, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.