https://static.news.ru/photo/53a4a30a-5d70-11ea-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассказало, сколько сообщений об антидопинговых нарушениях получила организация с момента создания программы информаторов «Speak Up!».

С 2017 года WADA получило более 700 сообщений от информаторов, — сообщает пресс-служа WADA.

Программа информаторов «Speak Up!» стартовала в марте 2017 года, любой желающий может анонимно сообщить о нарушениях Всемирного антидопингового кодекса.

Ранее NEWS.ru писал, что CAS может отложить решение по делу WADA и РУСАДА. Суд оказался «завален» письмами с вопросами по процедуре процесса и просьбами разъяснить что-либо, что значительно затормозило рассмотрение дела.