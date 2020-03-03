Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассказало, сколько сообщений об антидопинговых нарушениях получила организация с момента создания программы информаторов «Speak Up!».
С 2017 года WADA получило более 700 сообщений от информаторов, — сообщает пресс-служа WADA.
Программа информаторов «Speak Up!» стартовала в марте 2017 года, любой желающий может анонимно сообщить о нарушениях Всемирного антидопингового кодекса.
Ранее NEWS.ru писал, что CAS может отложить решение по делу WADA и РУСАДА. Суд оказался «завален» письмами с вопросами по процедуре процесса и просьбами разъяснить что-либо, что значительно затормозило рассмотрение дела.
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