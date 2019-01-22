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WADA подтвердило статус соответствия РУСАДА

Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января 2019 года.

Российская сторона выполнила первое условие, информирует пресс-служба организации, а именно предоставила экспертам базу данных Московской лаборатории. Следующая задача заключается в том, чтобы до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в лаборатории.

Московская лаборатория должна была предоставить данные экспертам до 31 декабря 2018 года, но возникли проблемы с сертифицированием оборудования. Несоблюдение дедлайна, тем не менее, на решении WADA не отразилось.

Теперь российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом без ограничений. Повторное отстранение РУСАДА лишило бы их этой возможности.

РУСАДА было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге, который принимают в российской лёгкой атлетике. 20 сентября 2018 года исполком принял решение восстановить РУСАДА в правах.


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