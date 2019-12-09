https://static.news.ru/photo/22d02064-1a8c-11ea-99fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранит от участия в международных соревнованиях 145 российских атлетов с подозрительными пробами, заявил глава Комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор.

Знаем этих 145 спортсменов, они не смогут участвовать в Олимпийских играх и Паралимпиадах, — сказал Тейлор, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).