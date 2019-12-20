https://static.news.ru/photo/a19ab7ac-240e-11ea-8cf9-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует менять решение исполкома организации в свете новой информации об изменениях базы данных Московской лаборатории её бывшим руководителем Григорием Родченковым.

Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчёте отдела расследований WADA, — ответили в пресс-службе WADA на вопрос, как организация оценивает заявления СК РФ о причастности Родченкова к изменению базы данных Московской лаборатории, сообщает РИА Новости.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Ранее СКР нашёл доказательства вмешательства бывшего директора Московской лаборатории Родченкова в базу данных. По данным ведомства, он передал WADA альтернативный экземпляр электронного архива, подлинность которого вызывает сомнения, писал NEWS.ru.