https://static.news.ru/photo/1fef4cba-5aee-11ea-8c21-fa163e074e61_660.jpg Витольд Банька Фото: Zhou Nan/Xinhua/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об отмене ежегодного симпозиума организации из-за коронавируса.

Президент WADA Витольд Банька выразил разочарование из-за отмены мероприятия, которое должно было пройти в швейцарской Лозанне 17–19 марта. Он отметил, что решение об отмене было трудным, но это было сделано для безопасности сотрудников агентства.

WADA обязуется обеспечить распространение большинства составляющих программы симпозиума альтернативными способами в течение ближайших недель, — цитирует Баньку пресс-служба WADA.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции