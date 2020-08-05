WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить гендиректора

https://static.news.ru/photo/5c366904-d750-11ea-9dd9-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность тем, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей уволить генерального директора организации Юрия Гануса.

WADA крайне обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА, учредители РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) увольняют генерального директора Юрия Гануса, — говорится в заявлении агентства.

Кроме того, WADA запросило разъяснения у главы наблюдательного совета Александра Ивлева. В агентстве также отметили, что важнейшим элементом Всемирного антидопингового кодекса является то, что национальные антидопинговые организации, такие как РУСАДА, должны оставаться независимыми от любого вмешательства соответствующих национальных олимпийских и паралимпийских комитетов. Это необходимо для эффективного ведения работы. Более того, в WADA считают, что независимость РУСАДА — одно из условий восстановления статуса соответствия.

Президент ОКР Станислав Поздняков ранее заявил, что углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Также, по словам Позднякова, члены — учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита осуществили углублённый аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами.

Ранее Telegram-канал «ПОСТПРАВДА» сообщил, что генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус за 2018-й и 2019 годы мог присвоить в общей сложности 110 млн рублей. Кроме того, сообщалось, что руководители организации завышали длительность командировок, находясь на отдыхе. В свою очередь Ганус назвал это ложью, которая построена на домыслах. По его словам, у РУСАДА для коррупции вообще нет возможности, писал NEWS.ru.