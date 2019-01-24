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WADA не требует от России покрытия издержек

Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открестилось от слов вице-президента Линды Хеллеланд. Норвежка заявила, что Россия должна возместить расходы, которые WADA понесло в ходе расследования.

По неофициальной информации, речь идёт о десятках миллионов долларов.

«Хеллеланд действительно сделала такое заявление на заседании 22 января. Но оно не обсуждалось членами исполкома и не является частью решения WADA», — цитирует представителя организации телеканал «360».

Ранее News.ru сообщал, что в ходе телеконференции исполком WADA сохранил за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия.


#допинг #WADA #РУСАДА #ЛиндаХеллаланд
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