WADA не требует от России покрытия издержек

https://news.ru/storage/news/e4c1b9ccf4b34f409a589978bcedf3d7/d1aee0b0-6b5c-41c2-bdd4-f4be3f0b6571_850.jpg Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открестилось от слов вице-президента Линды Хеллеланд. Норвежка заявила, что Россия должна возместить расходы, которые WADA понесло в ходе расследования.

По неофициальной информации, речь идёт о десятках миллионов долларов.

«Хеллеланд действительно сделала такое заявление на заседании 22 января. Но оно не обсуждалось членами исполкома и не является частью решения WADA», — цитирует представителя организации телеканал «360».

Ранее News.ru сообщал, что в ходе телеконференции исполком WADA сохранил за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия.