WADA не требует от России покрытия издержек

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открестилось от слов вице-президента Линды Хеллеланд. Норвежка заявила, что Россия должна возместить расходы, которые WADA понесло в ходе расследования.
По неофициальной информации, речь идёт о десятках миллионов долларов.
«Хеллеланд действительно сделала такое заявление на заседании 22 января. Но оно не обсуждалось членами исполкома и не является частью решения WADA», — цитирует представителя организации телеканал «360».
Ранее News.ru сообщал, что в ходе телеконференции исполком WADA сохранил за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия.