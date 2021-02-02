WADA не стало подавать апелляцию на решение CAS по делу РУСАДА

https://static.news.ru/photo/904688ee-8590-4864-830b-a428722365dc_660.jpg Студент на практической олимпиаде «Золотой МедСкилл» Фото: АГН «Москва»/Сергей Киселев

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не станет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Ранее в отношении российского спорта CAS принял решение утвердить санкции WADA. При этом многое из того, что предлагало Всемирное антидопинговое агентство, было пересмотрено. В результате в ближайшие два года российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом своей страны и включать национальный гимн. Ранее предлалагось ввести подобные санкции на 4 года.

Решение CAS основано на показаниях бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сбежавшего на Запад и туверждающего о существовании в РФ государственной допинговой системы. Российские власти неоднократно опровергали его заявления.

Ранее NEWS.ru писал, что РУСАДА рассмотрело возможный пропущенный тест биатлониста Алексея Слепова от 30 сентября 2020 года.