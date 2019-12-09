https://static.news.ru/photo/4ac267c8-1a8f-11ea-9bac-fa163e074e61_660.jpg Гюнтер Юнгер Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Разведслужба Всемирного антидопингового агентства пока не будет проводить новые расследования в отношении России.

Наше расследование завершилось, но мы продолжим изучать дела, которые еще открыты. Но мы больше не вернёмся в Россию, — цитирует директора разведки WADA Гюнтера Юнгера РИА Новости.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях в течение четырёх лет, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).