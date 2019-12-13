https://static.news.ru/photo/d92fc374-1de2-11ea-99cb-fa163e074e61_660.jpg Джонатан Тейлор Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор назвал сроки рассмотрения апелляции от российской стороны. По его словам, оно завершится в марте–апреле 2020 года.

Я надеюсь и ожидаю, что это закончится к марту или апрелю, но я не могу этого гарантировать. Есть риск, что россияне затянут процесс, — говорит Тейлор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что WADA не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении России. Было принято решение отстранить страну от участия в международных соревнованиях на четыре года. Также исполком WADA запретил посещать спортивные мероприятия российским госслужащим.