WADA нашло недостаточным доказательство невиновности фигуристки Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не сочло достаточным доказательство невиновности российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Представители агентства отметили отсутствие каких-либо официальных документов и научных данных, подтверждающих невиновность спортсменки.

Спортсменка не представила независимых или документальных доказательств того, что её дедушка принимал триметазидин. Нет ни доказательств покупки им препарата, ни рецептов. Нет научных доказательств того, что концентрация обнаруженного в пробе триметазидина может объясняться случайным воздействием препарата, — говорится в 78 пункте мотивировочного решения CAS.

Ранее из мотивировочной части решения суда, опубликованной на сайте CAS, стало известно, что запрещённое вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, принимаемого её дедушкой. Он использовал его после операции на сердце и постоянно носил с собой. Как сообщила мать спортсменки, дедушка регулярно возил фигуристку на тренировки, а триметазидин находился в его машине.

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая в конце декабря 2021 года, показала наличие запрещённого препарата триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку до участия в личном Олимпийском турнире в Пекине. Он завершился в четверг, 17 февраля. По результатам короткой и произвольной программ Камила Валиева заняла четвёртое место.