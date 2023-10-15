WADA наказало 222 российских спортсмена WADA наказало 222 спортсмена на основе данных московской лаборатории

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 222 российских спортсмена, сообщил глава организации Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета в индийском Мумбае. По его словам, которые приводит ТАСС, решения приняты на основе данных московской лаборатории и изъятых оттуда проб.

На сегодняшний день вынесено 222 приговора, еще по 58 делам были предъявлены обвинения, по 145 делам расследования продолжаются, — заявил Банька.

Ранее сообщалось, что WADA запретит спортсменам из России выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 22 сентября исполкомом WADA сообщил, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

В российском Минспорте заявили, что отказываются платить взносы в бюджет Всемирного антидопингового агентства за 2023 год на прежних условиях. Согласно исполнительному комитету WADA, РФ должна была заплатить в этом году свыше $1 млн. Сумма рассчитана на основе шкалы взносов страны в Совет Европы. В Минспорте подчеркнули, что в основе бюджета международного антидопингового агентства лежит Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не несет в себе юридических обязательств перед странами.