Руководитель департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер выразил надежду, что производство дел в отношении оправданных или частично оправданных спортсменов возобновится. Причиной этому должны стать новые доказательства, полученные в ходе расследования.
По его словам, в Международный олимпийский комитет будет отправлен отчёт. Там сообщат, что один из свидетелей причастен к незаконным действиям,
Один из экспертов лаборатории был ключевым свидетелем процесса МОК. Однако мы смогли обнаружить, что некоторые из его электронных писем были удалены в сообщениях на [внутрилабораторном] форуме. Мы смогли их восстановить, а также понять, где он их изменял, — рассказал он.
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
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