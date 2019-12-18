https://static.news.ru/photo/89063516-21d1-11ea-a4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Руководитель департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер выразил надежду, что производство дел в отношении оправданных или частично оправданных спортсменов возобновится. Причиной этому должны стать новые доказательства, полученные в ходе расследования.

По его словам, в Международный олимпийский комитет будет отправлен отчёт. Там сообщат, что один из свидетелей причастен к незаконным действиям, передаёт sportschau.de.

Один из экспертов лаборатории был ключевым свидетелем процесса МОК. Однако мы смогли обнаружить, что некоторые из его электронных писем были удалены в сообщениях на [внутрилабораторном] форуме. Мы смогли их восстановить, а также понять, где он их изменял, — рассказал он.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.