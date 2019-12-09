https://static.news.ru/photo/80aa3516-1a88-11ea-912b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Schulze/Global Look Press

Председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор рассказал о возможности использования гимна России на международных соревнованиях.

Как заявил глава комитета, слова которого цитирует РИА Новости, решение о запрете исполнения гимна российскими спортсменами будет принято дополнительно.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).