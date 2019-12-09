Председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор рассказал о возможности использования гимна России на международных соревнованиях.
Как заявил глава комитета, слова которого
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
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