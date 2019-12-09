https://static.news.ru/photo/8eaeafba-1a89-11ea-a72d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что предоставленные российской стороной данные Московской антидопинговой лаборатории не были полными и достоверными.

Комитет по соответствию сделал вывод о том, что данные Московской антидопинговой лаборатории были намеренно изменены до и во время их копирования WADA в январе 2019 года.

Условия восстановления РУСАДА не были выполнены, потому что данные лаборатории не являются ни полными, ни достоверными, что не освобождает от подозрений невиновных российских спортсменов, — говорится в релизе WADA.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).