Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным

https://news.ru/storage/news/4ac5c122d3fe725ed542469a29d35cc9/26a0fd00-73d6-4ea7-b0eb-fa4f8761ff8f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

Хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Саранске.

«Это было катастрофическое выступление. Вполне возможно, что это выступление может лишить Женю права продолжать сезон в сборной, потому что очень много проигрывает своим соперницам, а соперницы очень сильны», — приводит слова Авербуха Sport24.

Специалист добавил, что причина неудачи кроется в психологии.

Медведева после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР, писал News.ru.