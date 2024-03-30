Выступление чернокожей певицы на ОИ разделило Францию на два лагеря NYT: жители Франции разделились из-за выступления чернокожей певицы на Олимпиаде

Фото: MPP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ая Накамура

Западные СМИ массово сообщили о скандале вокруг певицы Аи Накамуры французско-малийского происхождения, которая должна будет выступить на открытии Олимпийских игр. Как отмечают иностранные издания, все дело в том, что сейчас страна разрывается между устоявшимися традициями и новыми реалиями современности.

New York Times отмечает, во Франции вспыхнули споры после объявления СМИ об участии артистки в церемонии открытия международных соревнований. По мнению авторов статьи, население страны переживает кризис идентичности. Местное издание Le Monde сообщало, что выбор певицы вызвало агрессию у представителей ультраправых формирований, они назвали это провокацией.

Также в СМИ появились сообщения о встрече Аи Накамуры с президентом Эммануэлем Макроном, на которой ей было предложено исполнить одну из песен Эдит Пиаф. Заявления не получили подтверждений, однако волну гнева было уже не остановить, а ультраправый политик страны Марин Ле Пен заявила, что Макрон специально унизил французский народ.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Подчеркивается, что награды атлетов не будут отображаться в таблицах.