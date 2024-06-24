«Вырастила» Уткина, Губерниева: какой была спортивный комментатор Дмитриева

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Анна Дмитриева

24 июня пришла новость о смерти бывшей теннисистки и одной из самых известных спортивных комментаторов Анны Дмитриевой. Журналистке было 83 года. NEWS.ru — подробнее о случившемся, а также о главных моментах в ее биографии.

Что известно о смерти Дмитриевой

Точные причины ухода из жизни Анны Дмитриевой не называются. Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что ее смерть не была скоропостижной.

«Дмитриева давно тяжело болела. Это человек‑легенда, легендарная советская теннисистка и наш легендарный комментатор. Она внесла огромный вклад в развитие нашего тенниса с разных сторон», — заявил Тарпищев.

Информацию о болезни подтвердил ее сын Дмитрий Чуковский. Он дал интервью порталу Sport24.

«Мама давно болела, но стойко с этим справлялась. Многие не догадывались о ее болезни на протяжении многих-многих лет. Это было в ее духе. Заболевание было серьезным, но не хотелось бы говорить о подробностях недуга. В последние дни общался с мамой, и она чувствовала себя очень плохо», — сказал он.

Где родилась Дмитриева, кто ее родители

Дмитриева родилась в Москве за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны в семье главного художника Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького Владимира Дмитриева и актрисы Марины Пастуховой. С 1941-го по 1942-й Дмитриева вместе с родителями находилась в эвакуации, затем вернулась в столицу.

Когда будущей теннисистке было семь лет, скончался ее отец. Мать Дмитриевой вышла замуж за композитора Кирилла Молчанова, в 1950-м у Анны появился брат — Владимир Молчанов, который впоследствии тоже стал одним из самых известных журналистов.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Анна Дмитриева

Каких успехов Дмитриева добилась в теннисе

Теннисом Дмитриева начала заниматься в возрасте 13 лет в столичном ДСО «Динамо». Уже через год она стала чемпионкой Москвы в своей возрастной категории в одиночном разряде, а еще через три года повторила успех. В 1958-м Анна выиграла Всесоюзную спартакиаду школьников в одиночном и парном разрядах.

После этого началась полноценная взрослая карьера Дмитриевой, в течение которой она 18 раз выигрывала чемпионат СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах. Кроме того, на счету Дмитриевой победы на 12 турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

В 1964 году Дмитриева получила звание заслуженного мастера спорта СССР, в рейтинге европейских теннисисток она поднималась на третье место. Вместе с Александром Метревели спортсменка доходила до четвертьфиналов Уимблдона и «Ролан Гаррос» в миксте. Она также была финалисткой юниорского Уимблдона в одиночном разряде.

Фото: В. Шандрин/РИА Новости Анна Дмитриева

Как спортсменка стала комментатором и каких успехов добилась

Дмитриева завершила спортивную карьеру в начале 1970-х годов, после чего несколько лет работала тренером. В 1975-м устроилась в редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, где работала комментатором.

В 1996 году Дмитриева стала заместителем руководителя спутникового телеканала «НТВ-Плюс. Спорт». Спустя 12 лет возглавила дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс». Параллельно с работой на руководящих должностях Дмитриева комментировала спортивные соревнования, преимущественно теннис. В эфире она зачастую работала в паре с бывшим партнером на корте Александром Метревели.

Помимо «НТВ-Плюс», Дмитриева в середине 2010-х работала на «Матч ТВ», а также сотрудничала с телеканалом Eurosport. В 1997 году Дмитриеву удостоили премии «Золотой микрофон», которая вручается лучшему спортивному комментатору. В 2004-м ее включили в Зал российской теннисной славы.

Фото: Виталий Савельев/РИА Новости Анна Дмитриева

Как Дмитриева связана с Василием Уткиным

Недавно ушедший из жизни спортивный комментатор Василий Уткин рассказывал, что попал в эту профессию именно благодаря Дмитриевой. Она была его начальником и наставником, когда молодой журналист пришел на НТВ.

«Я была одним из первых людей, кто принял Василия в спортивную редакцию. Я помню, как он, будучи 22‑летним мальчиком, стоял за спиной, а я монтировала „Футбольный клуб“, который не имел ко мне отношения. Но тогда в редакции не было тех, кто занимался футболом, мы только‑только создавались. Вдруг робко я услышала голос: „Я бы смонтировал не так“. Это был Вася», — рассказывала Дмитриева в интервью «Матч ТВ».

Спортивный журналист Сергей Микулик рассказал NEWS.ru, что Дмитриева раскрыла Уткина, так как тот до прихода на НТВ почти ничего не знал о спорте.

«Дмитриева была невероятно организованным человеком, а Вася был немножечко, мягко говоря, не таким, но за его талант она прощала ему многое — опоздания, нестыковки. Талантливым людям она делала скидку, и, наверное, это многих удержало. Дмитриева из телевидения сделала творческую редакцию», — заявил Микулик.

Фото: Alexander Wilf/Global Look Press Василий Уткин

Что говорят о смерти Дмитриевой коллеги

Микулик также рассказал, что Дмитриева совмещала в себе таланты комментатора и организатора, а также являлась отличной наставницей для других журналистов.

«Она показывала пример и давала фору всем корреспондентам среднего возраста на „Плюсе“, тем, кто уже почувствовал себя слегка зазвездившимся. Дмитриева наглядно показывала, как надо, а как, наоборот, нельзя. Ее эмоции и спортивный азарт были с ней до конца жизни, а ее репортажи в паре с Александром Метревели были чем-то неповторимо волшебным», — вспоминает журналист.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС отметила, что комментатор была ее подругой.

«Она была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела, образованным, интеллектуальным человеком, знающим свою профессию, редкого ума и обаяния. Я очень ее любила. Таких, как она, теперь нет. Образованных, знающих, понимающих», — заявила Тарасова.

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru отметил, что Дмитриева оказала большое влияние на его карьеру.

«Я в прямом смысле вырос на Анне Дмитриевой. Ее будет сильно не хватать, потому что она как мама была для всех нас. Многие были ее учениками. Я напрямую не был ее учеником, но горжусь тем, что она давала мне советы, и каждый раз я к этому прислушивался», — заявил Губерниев.

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