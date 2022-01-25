Вылет лыжной сборной Норвегии на ОИ-2022 отложен из-за COVID-19 у тренера

Тренер сборной Норвегии Арильд Морсен в понедельник сдал положительный тест на COVID-19. В результате был отложен вылет всей мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам. Норвежская команда отправится на Олимпийские игры в Пекин 31 января вместо 27, сообщает NRK.

Издание не уточняет , будут ли применены аналогичные санкции к женской команде. Однако известно, что была отменена пресс-конференция лыжников, которая была запланирована на вторник по видеосвязи.

На данный момент вылет в Китай отложен только для мужчин, которые близко контактировали с тренером. Это Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Солос Тёугбёль, Пол Голберг и Сьюр Рёте.

В понедельник все восемь лыжников сдали ПЦР-тесты, результаты которых станут известны в течение дня.

Отмечается, что лыжники, тренеры и вспомогательный персонал находятся сейчас в итальянском Зайзер-Альме. В воскресенье экспресс-тесты всех членов сборной Норвегии, за исключением Монсена, дали отрицательный результат.

Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал спортсменам из своей страны не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.