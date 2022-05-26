Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта

Елена Вяльбе / Фото Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не была переизбрана в совет Международной федерации лыжного спорта. Из 23 кандидатов в совет организации было выбрано только 18, говорится в сообщении на сайте федерации.

Ранее на конгрессе переизбрали президента FIS. Им в очередной раз стал шведский предприниматель Йохан Элиаш. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Елена Вяльбе является главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) с 2010 года.

Ранее сообщалось, что спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал шведского лыжника Маркуса Грате, который выступил против президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, назвав его нацистом. Спортсмен считает, что она не должна быть допущена к выборам в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).