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Вяльбе рассказала о требовании денег от МОК

Елена Вяльбе Сергей Булкин/News.ru

Елена Вяльбе

спорт [ версия для печати ]

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, будет ли организация требовать выплату компенсации за несправедливую дисквалификацию лыжника Александра Легкова. 

«Планируем ли требовать компенсации? Мы пока не думали об этом, поэтому говорить преждевременно», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Суд Швейцарии постановил отклонить апелляцию Международного олимпийского комитета (МОК) по оправдательному решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Легкова.

Легков — чемпион в марафоне на 50 км и серебряный призёр в эстафете на зимних Олимпийских играх 2014 года. Он также вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года. В сезоне 2012/13 Легков стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира. В декабре 2016 года лыжник был отстранён от участия в гонках из-за нарушения антидопинговых правил. Его результаты на Играх 2014 года были аннулированы. 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалификация была признана необоснованной и отменена, результаты на Олимпиаде в Сочи оставлены в силе.

Как писал New.ru, Бё раскрыл секрет успеха в биатлоне.


#лыжи #ЕленаВяльбе #АлександрЛегков
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