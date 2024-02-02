«Вы хотите жареного»: тренер сборной России защитил Губерниева от прессы Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поддержал Дмитрия Губерниева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев является профессионалом своего дела, заявил в эксклюзивном комментарии NEWS.ru тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский. Он высказался в поддержку комментатора после критики со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

Вы хотите жареного, желтизны. Я уверен, что Елена Вяльбе, Александр Тихонов и Дмитрий Губерниев могут спокойно решить все вопросы между собой. Вы, журналисты, наверняка сами раздули слова Тихонова, Вяльбе и сделали из этого скандальчик. Я отношусь к Губерниеву как к профессионалу со всеми его преимуществами и недостатками, — сказал Каминский.

30 января Тихонов заявил, что российские тренеры по биатлону ждут ухода Дмитрия Губерниева из телевизионного эфира. Он высказал мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже рейтингов других спортивных телепередач.

Сам комментатор дал на это жесткий ответ, заявив, что не является психиатром и не может оценить критику с этой точки зрения.