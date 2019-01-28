Введённый в кому после нокаута Гвоздика боксёр встал на ноги

Канадский боксёр Адонис Стивенсон продолжает восстановление после медикаментозной комы.
По данным Bloody Elbow, спортсмен уже сделал первые шаги.
«Это лучший подарок — видеть, как Адонис выздоравливает», — цитирует издание подругу Стивенсона Селену Год.
Стивенсон был нокаутирован украинцем Александром Гвоздиком в 11-м раунде боя за титул чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), который проходил в декабре 2018 года. Врачи госпиталя в канадском Квебеке, куда доставили спортсмена, приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому. Такая мера была принята с целью уменьшить внутричерепное кровоизлияние, возникшее после боя.
Нокаутированный Гвоздиком боксёр начал говорить, писал ранее News.ru.