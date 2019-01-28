USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,301 $   Brent60.51 $ Bitcoin3,442.01 $
МОСКВА-8°C14:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Введённый в кому после нокаута Гвоздика боксёр встал на ноги

Адонис Стивенсон Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адонис Стивенсон

спорт [ версия для печати ]

Канадский боксёр Адонис Стивенсон продолжает восстановление после медикаментозной комы.

По данным Bloody Elbow, спортсмен уже сделал первые шаги.

«Это лучший подарок — видеть, как Адонис выздоравливает», — цитирует издание подругу Стивенсона Селену Год.

Стивенсон был нокаутирован украинцем Александром Гвоздиком в 11-м раунде боя за титул чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC), который проходил в декабре 2018 года. Врачи госпиталя в канадском Квебеке, куда доставили спортсмена, приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому. Такая мера была принята с целью уменьшить внутричерепное кровоизлияние, возникшее после боя.

Нокаутированный Гвоздиком боксёр начал говорить, писал ранее News.ru.


#бокс #АдонисСтивенсон
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
спорт 13:39, 28 января 2019
Турки положили глаз на лучшего футболиста «Спартака»
спорт 13:21, 28 января 2019
Смолов объяснил незабитый пенальти в 1/4 финала ЧМ
спорт 13:05, 28 января 2019
Смолов рассказал об интересе к нему мадридского «Реала»
Лента новостей
в мире 13:59
РФ и Анкара готовят удар по гнезду террористов
общество 13:49
Памятник «Вежливым людям» в Крыму осквернил украинец
экономика 13:44
Медведев: РФ впервые выделит средства на МС-21
происшествия 13:42
Москвич засудил клинику репродукции за подмену спермы
спорт 13:39
Турки положили глаз на лучшего футболиста «Спартака»
Другие новости
спорт 13:39
Турки положили глаз на лучшего футболиста «Спартака»
спорт 13:21
Смолов объяснил незабитый пенальти в 1/4 финала ЧМ
спорт 13:05
Смолов рассказал об интересе к нему мадридского «Реала»
спорт 12:51
Пойманная на допинге биатлонистка решила вернуться
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top