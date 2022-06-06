Вторая ракетка мира из Эстонии перестала работать с российским тренером Эстонская теннисистка Контавейт прекратила работу с российским тренером Турсуновым

Фото: Tom Weller/dpa/ Global Look Press

Анетт Контавейт

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прекратила работу с российским тренером Дмитрием Турсуновым, сообщил специалист в своём Twitter-аккаунте. Он поблагодарил спортсменку за сотрудничество и пожелал ей успехов в дальнейшей карьере.

Я горжусь проделанной работой и немного грущу, но иногда хорошее должно заканчиваться, — написал Турсунов, не назвав причину прекращения сотрудничества.

Контавейт работала с Турсуновым с августа 2021 года. Под его руководством спортсменка стала второй ракеткой мира. На этой позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она находится сейчас.

5 июня завершился «Ролан Гаррос — 2022». Контавейт прекратила борьбу за титул в первом круге. Победительницей турнира стала представительница Польши Ига Швентек.