https://static.news.ru/photo/e1b2bf14-5fc4-11ea-b784-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковская группа ВТБ выделит 139 млн рублей в качестве спонсорской поддержки Международной федерации гимнастики и Всероссийской федерации волейбола.

Международная федерация гимнастики получит 79 млн рублей, соглашение рассчитано до конца июня 2020 года, сообщает «РБ-Бизнес».

Со Всероссийской федерацией волейбола у банковской группы было заключено два соглашения. В рамках первого контракта, в который входит спонсорство сборной России, будет выделено 36 млн рублей. Соглашение вступило в силу 1 января 2020 года и рассчитано на год.

По второму контракту организация получит 24 млн рублей на поддержку пляжного волейбола. Соглашение, рассчитанное на год, вступило в силу 27 февраля.

Ранее сообщалось, что РЖД выплатил 15 млн рублей по спонсорскому контракту на организацию и проведение клубного чемпионата мира по пляжному футболу — 2020. В рамках договора организатор также обязан разместить логотип РЖД на рекламных материалах турнира. Соглашение подписано 12 февраля 2020 года и рассчитано на полгода — до 9 июля 2020 года, писал NEWS.ru.