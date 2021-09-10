«Всё-таки мне привычнее»: Трусова объяснила возращение к Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова, занявшая третье место на чемпионате мира по фигурному катанию, объяснила возвращение к тренеру Этери Тутберидзе более привычными методами работы. Фигуристка ушла тренироваться к Евгению Плющенко в 2020 году, но в мае 2021-го вернулась к Тутберидзе. Об этом сообщили РИА Новости.

Решила что, наверное, надо вернуться. Всё-таки мне привычнее выступать у Этери Георгиевны, решила что так будет лучше. Инициатива исходила от меня, я всегда всё решаю сама. Пришла на тренировку, и всё стало как раньше. С Евгением Викторовичем всё нормально, он вроде бы нормально отреагировал, — рассказала Трусова.

Она также рассказала о короткой программе «Фрида», которая оказалась «очень необычным выбором». Её предложили тренеры, и Трусова удивилась.

Скоро она выступит на соревнованиях в США, 14 сентября фигуристка улетает в Бостон.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова определилась с музыкой для программ в новом сезоне. Кроме «Фриды» для короткой программы, это будет музыка из фильма «Круэлла» — для произвольной.