«Всё решили деньги»: Кантона заявил, что не будет смотреть ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Франции Эрик Кантона признался, что не собирается смотреть матчи чемпионата мира, который пройдет в Катаре в этом году. По словам экс-форварда «Манчестер Юнайтед», подобные турниры следует проводить в странах, где существует возможность развития футбола, сообщает Daily Mail.

Могу признаться, что чемпионат мира 2022 года меня не интересует. Я не считаю его настоящим турниром, это моё мнение. В последние десятилетия всевозможные турниры проводят в странах, где спортивные традиции только начинают формироваться. Например, чемпионат мира в России или зимняя Олимпиада в Китае. Но Катар не футбольная страна. <...> У этой страны нет потенциала, нет ничего. Всё решили деньги. Там ужасно обращались с людьми, которые строили стадионы. Погибли тысячи человек, но свой чемпионат мира Катар получил. Я не собираюсь смотреть матчи этого турнира, — рассказал Кантона.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее английские издания сообщали, что в Катаре погибло более 6500 рабочих-мигрантов с момента, как страна выиграла тендер на проведение чемпионата мира. В основном это были выходцы из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал фанатов ЛГБТ-сообщества посетить чемпионат мира, который состоится в Катаре в 2022 году. Он отметил, что в Катаре «будут рады всем». Тем не менее в Катаре браки между представителями одного пола запрещены.