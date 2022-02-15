«Всё могло быть гораздо хуже»: Латыпов объяснил свои промахи в эстафете

Российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил, почему на заключительной стрельбе эстафеты Олимпийских игр в Пекине совершил пять промахов. Спортсмен в интервью телеканалу «Матч ТВ» признался, что после второго промаха потерял контроль над происходящим.

Первым выстрелом на «стойке» был далёкий промах, дальше я старался работать в ритме. И потом тут же второй промах, мне так стало тяжело внутри... Я пытался собраться. Не знаю, как я дальше закрывал, использовал дополнительные патроны. Всё могло быть гораздо хуже. Слава богу, с этим справился и дотерпел финишный круг. Для меня это был самый сложный рубеж, — сказал Латыпов.

Ранее старший тренер мужской сборной РФ по биатлону Юрий Каминский рассказал, чем были вызваны промахи Эдуарда Латыпова в заключительной стрельбе эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. По мнению 60-летнего специалиста, биатлонист рано повесил медаль на шею.

Латыпов сумел закрыть только три мишени и отправился на два штрафных круга. Перед заключительной стрельбой российский биатлонист имел 50-секундное преимущество над ближайшим преследователем.

В итоге сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4 по 7,5 км. Эта награда стала третьей для российских биатлонистов на Играх в Пекине. Ранее россияне заняли третье место в смешанной эстафете. Также Эдуард Латыпов был бронзовым призёром гонки преследования.