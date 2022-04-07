Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян

Всемирная ассоциация олимпийцев (WAO) выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В заявлении, которое приведено на сайте организации, говорится, что решение об участии в том или ином соревновании должно приниматься каждым спортсменом лично.

Исполнительный комитет WOA понимает и уважает рекомендацию МОК (об отстранении России. — NEWS.ru). Тем не менее WOA твёрдо убеждена, что решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии, — говорится в заявлении.

Также в WAO отметили, что отстранение россиян противоречит принципам Олимпийской хартии.

3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил своё решение и запретил российским и белорусским атлетам участвовать в Паралимпиаде в Пекине. Это было связано с напряжённой обстановкой в Олимпийской деревне и нежеланием ряда стран соревноваться с россиянами и белорусами.

С начала спецоперации на Украине большинство международных спортивных федераций отстранили российских спортсменов от международных соревнований на неопределённый срок.

Ранее чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что не считает правильным отстранение российского гроссмейстера Сергея Карякина от международных соревнований из-за его взглядов. Он отметил, что не поддерживает позицию россиянина. Ранее Сергей Карякин публично поддержал спецоперацию на Украине.