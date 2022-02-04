Все российские прыгуны с трамплина прошли квалификацию на Олимпиаде

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Российские прыгуны с трамплина Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов сумели пройти квалификацию на Олимпийских играх в Пекине. Россияне отобрались в число 50 лучших спортсменов, которые будут бороться за медали.

Победителем квалификации стал норвежец Мариус Линдвик, который набрал 116,7 балла. Лучшим из россиян стал Евгений Климов, занявший 14-е место. Он набрал 99,5 балла.

Данил Садреев оказался 18-м, Михаил Назаров — 31-м, а Роман Трофимов — 33-м.

В соревнованиях приняли участие 53 спортсмена. Медали в обычном трамплине у мужчин будут разыграны в субботу.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что мужчина в «украинской» куртке пытался спровоцировать его на конфликт на Олимпийских играх в Пекине.