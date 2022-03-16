Все российские бойцы UFC прибыли в Лондон на свои бои

В рамках турнира UFC Fight Night 204, который запланирован на 19 марта в Лондоне, состоятся все поединки с участием российских бойцов. Россияне уже прибыли в столицу Англии и готовятся к своим боям. Эту информацию корреспонденту NEWS.ru подтвердил один из спортсменов Шамиль Абдурахимов.

Уже всё. В субботу подерёмся, — сказал тяжеловес, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то политические препятствия для россиян.

Отметим, что Никита Крылов прибыл в Лондон раньше всех — неделю назад. Ему предстоит встреча с американцем Полом Крейгом. Шамиль Абдурахимов встретится с соотечественником Сергеем Павловичем. Также в рамках этого вечера Тимур Валиев подерётся с валлийцем Джеком Шором, а Александр Волков встретится с англичанином Томом Аспиналлом.

Таким образом, если спортсмены не получат травм и уложатся в свои весовые категории, они должны провести запланированные поединки.

Ранее российский боец Магомед Анкалаев выразил уверенность, что его следующий поединок должен быть титульным. Россиянин рассчитывает, что лига сведёт его с победителем встречи между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой.