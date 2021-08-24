Все на хайп!: как «Матч ТВ» променял Нобеля на «грязное» интервью

Нобель Арустамян больше не работает на «Матч ТВ». Об этом спортивный журналист объявил накануне. Поводом для разрыва «отношений» стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым о разводе. Рассказываем, как Тина Канделаки не поскупилась топовым журналистом ради хайповой истории.

«Оказался соучастником пиар-перформанса» — позиция Нобеля

Яблоком раздора стало откровенное интервью Нобеля Арустамяна с Павлом Мамаевым о непростых взаимоотношениях с супругой Аланой и о бракоразводном процессе, который идёт вот уже несколько месяцев. Как впоследствии выяснилось, это интервью оказалось редакционным заданием телеканала. Нобель, по его личному признанию, не хотел быть никоим образом причастным к этой истории.

Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всём к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду, — сказал журналист.

Также журналист добавил, что он пытался отговорить «Матч ТВ» выпускать такой контент, так как он не соответствует спортивному каналу, но его не послушали. Отталкиваясь от новых приоритетов «Матч ТВ», подобное интервью расценивается как большая удача, заметил журналист.

Павел Мамаев mamaev_pavel17instagram.com

«Странно и неприемлемо» — позиция «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, естественно, не могла остаться в стороне. Она ответила на заявления Нобеля упрёком. По мнению продюсера, для Арустамяна личные интересы стали важнее интересов канала.

Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берёт интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного YouTube-канала. На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд. Для меня это глобальный и важный вопрос, — сказала генеральный продюсер.

Что касается формата интервью с Мамаевым, то, по мнению Тины, задачи копаться в грязном белье не было. Просто нужно было показать зрителям, «почему может закончиться любовь и начаться ненависть». Канделаки отметила, что только журналисты, которые могут показывать в том числе и такую сторону становятся лидерами мнений для широкой аудитории.

Что ж, позиция Тины ясна. С одной стороны, она чётко даёт понять, что интересы канала должны быть превыше всего, с другой — подтверждает слова Арустамяна о том, что у «Матч ТВ» теперь новые приоритеты. И это совсем не новость.

Тина Канделаки Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный канал без спорта

«Матч ТВ» уже давно взял курс на резонансные и хайповые темы. Чего только стоит один визит Бузовой на канал (об этом подробнее поговорим чуть позже). Побочный же эффект этого явления состоит в том, что спортивная составляющая канала постепенно уходит на второй план.

Тяжело припомнить, сколько раз вместо важных спортивных состязаний, футбольных матчей главный спортивный телеканал страны показывал захватывающие дух части «Рэмбо» или другие столь же важные передачи. Из последнего: противостояния «Сочи» с азербайджанской командой «Кешля» в еврокубках. Понятное дело, что «Сочи» — это не топовый клуб даже по меркам Российской премьер-лиги (РПЛ). Понятное дело, что это только второй квалификационный раунд Лиги Конференций. Но как бы там ни было, это было дебютное выступление российской команды на международной арене, и оно без всяких сомнений было важнее «Кровавого спорта» с Жан-Клодом Ван Даммом (при всём уважении к Ван Дамму), который в этот момент транслировал телеканал.

Новое направление

Но вернёмся к хайпу. В последнее время на телеканале стало в разы больше мелькать женщин в кадре в сверхоткровенных нарядах, в студию всё чаще стали приходить эксперты, которые совсем не связаны со спортом и мало что в нём понимают.

Одним из таких экспертов стала Ольга Бузова, которая посетила «Матч ТВ» во время чемпионата Европы. Её огненная перепалка с Дмитрием Губерниевым в прямом эфире, слёзы и фразы в стиле «Что вы зассали?» не оставили равнодушными никого. Звёзды шоу-бизнеса, депутаты, спортсмены — все обсуждали этот громкий эфир.

Ольга Бузова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конечно, главная цель данного мероприятия — собрать рейтинги — была выполнена безукоризненно. Но открытым остался вопрос: тот ли это контент, который допустим на федеральном спортивном канале? Канделаки считает, что да. В противном случае вряд ли после Бузовой на канале появилось бы интервью «Мамаева любовь».

Таким образом, можно сделать вывод, что Тина сделала ставку не на Нобеля, не на спорт, а на хайп и рейтинги. Хорошо это или плохо — покажет только время. Единственное, что понятно уже сейчас: с уходом Нобеля спортивная составляющая канала потеряет очень многое. Впрочем, кого это волнует.