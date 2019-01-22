Когуашвили: ещё ходим под впечатлением от победного ЧМ

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Гоги Когуашвили

Главный тренер сборной — об итогах чемпионата России по греко-римской борьбе

21 января в Калининграде завершился чемпионат России по греко-римской борьбе. Ещё никогда борцы так рано не проводили эти соревнования. Об их итогах, главных стартах предстоящего сезона, возвращении в строй олимпийских чемпионов и молодых открытиях турнира News.ru поведал главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.

— С чем связано решение провести чемпионат страны в январе и как оно отразилось на подготовке спортсменов?

— В связи с тем, что в этом году очень плотный график соревнований, приняли решение провести чемпионат страны в начале года. Тот соревновательный формат, который сейчас приняла международная федерация UWW, не позволяет провести подготовительный период на таком уровне, который нужен для подготовки сборных команд. Чемпионат России мы решили провести в начале года, чтобы сделать правильный отбор в сборную команду. Потом мы будем на протяжении всего года знать, кто в каких соревнованиях сможет принять участие.

— Чемпионы мира прошлого года попали в команду автоматически?

— Естественно, потому что обычно чемпионат России у нас проводился летом, а сейчас до лета полгода. Мы заранее предупредили всех, что чемпионат России будет в начале года. Все были в одинаковых условиях, и все к нему готовились. Кто как был готов, так и отборолся.

— В этом году появился дополнительный турнир — Европейские игры. На чемпионат Европы и туда поедут разные составы?

— Совершенно верно. Будут разные составы. Победители чемпионата Европы в Румынии на Евроиграх бороться не будут. Туда поедут ребята, отобравшиеся на чемпионате России.

— А как вы определите, кому ехать на чемпионат Европы?

— Буквально через две недели у нас начинается первый базовый тренировочный сбор в Адлере. Он продлится до 20 февраля, после чего команда вылетает на международный турнир в Венгрию, где у нас будут бороться чемпионы России и чемпионы мира прошлого года. По результатам их выступлений мы и сформируем состав национальной команды на чемпионат Европы.

— То есть в Венгрии двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и чемпион мира Александр Чехиркин могут выявить сильнейшего в весе до 77 кг?

— Запросто.

— Как оцените выступление олимпийских чемпионов Власова и Чакветадзе, пропустивших часть прошлого сезона из-за травм. Насколько им удалось выйти на прежний уровень?

— Они достойно смотрелись, хорошо поборолись и стали чемпионами. Это успех, но не будем забывать, что это внутренний успех, а основные соревнования у нас впереди. Хотелось, чтобы ребята сохранили и преумножили свою хорошую форму и ещё мощнее боролись на международной арене. Впереди у нас чемпионат Европы, Евроигры и основные соревнования этого года — чемпионат мира в Казахстане, где будут разыграны лицензии к Олимпийским играм в Токио. Liu Bin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Давит Чакветадзе

— Прошлогодний чемпионат мира принёс вашей команде фантастический результат — шесть золотых медалей из десяти возможных. Как в такой ситуации удержать команду от эйфории и заставить забыть этот успех?

— Нам сразу после чемпионата мира сказали, чтобы никакой эйфории не было, но мы никогда ей и не были подвержены. Через две недели после чемпионата мира мы провели тренировочный сбор в горах, где работали над ошибками, готовились и тренировались. Забыть чемпионат мира мы пока не можем, ещё ходим под впечатлением, но этого и не надо делать. Надо помнить тот успех на чемпионате мира в Венгрии. Для многих ребят это стало дополнительной мотивацией. Чемпионы мира не боролись на чемпионате России, но сейчас они все тренируются и готовятся к следующим соревнованиям. Новые чемпионы России только усилят и без того мощную сборную команду. Лучшие из лучших и будут бороться на предстоящих соревнованиях.

— Как оцените уровень конкуренции на чемпионате России? Чье выступление для вас стало открытием или приятным сюрпризом?

— По большому счёту больших неожиданностей для меня не было. Но хотел бы пару слов сказать о наших перспективных ребятах из молодёжной команды. Это касается Александра Комарова, который стал чемпионом в весе 82 кг и Ислама Опиева, который достойно боролся с Романом Власовым в финале весовой категории до 77 кг. В весе 55 кг отлично проявили себя оба молодых финалиста Виталий Кабалоев и Виктор Ведерников. Эти ребята всегда были первыми номерами юношеских и юниорских сборных, а сейчас впервые показали хорошую борьбу и высокие результаты на значимых взрослых соревнованиях.