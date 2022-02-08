Вратарь клуба МХЛ погиб в Ярославле

В Ярославле погиб бывший хоккейный вратарь Владислав Зайцев. Спортсмену, выступавшему за команду Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Русские Витязи», был 21 год, сообщает РИА Новости Спорт.

Издание сообщает , что смерть хоккеиста подтвердили в морге Ярославского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Трагедия произошла днём 7 февраля.

Воспитанник ярославского «Локомотива» выступал за «Локо-76» и «Русских Витязей». В 21 год ему пришлось завершить карьеру, поскольку он не получил предложений из ВХЛ и КХЛ.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели вратаря. По данным паблика «Ярославль LIVE», Зайцев мог покончить жизнь самоубийством.

Ранее американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рид Буше был приговорён в США к одному году тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года по делу об изнасиловании несовершеннолетней.