Врачи выявили у Роналду инфекцию пальца ноги

https://static.news.ru/photo/f3aeac1e-edfe-11ea-9983-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Marco Alpozzi/Lapresse/Global Look Press

Участие капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайших матчах оказалось под вопросом. Врачи выявили у спортсмена инфекцию пальца правой ноги.

Ещё вчера он был на тренировке в спортзале, но уже сегодня не пришёл на утренние сборы. Медики выписали футболисту антибиотики.

Сейчас сборная страны активно готовится к матчам Лиги наций против Хорватии и Швеции, которые должны пройти 5 и 8 сентября. Выйдет ли на поле капитан команды — пока неизвестно. Федерации футбола Португалии будет ежедневно вести оценку состоянию здоровья игрока, сообщается на её официальном сайте.

Ранее NEWS.ru писал, что отец нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси Хорхе Месси сообщил, что футболист может остаться в команде ещё на один сезон.