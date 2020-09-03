Врачи выявили у Роналду инфекцию пальца ноги

Участие капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайших матчах оказалось под вопросом. Врачи выявили у спортсмена инфекцию пальца правой ноги.
Ещё вчера он был на тренировке в спортзале, но уже сегодня не пришёл на утренние сборы. Медики выписали футболисту антибиотики.
Сейчас сборная страны активно готовится к матчам Лиги наций против Хорватии и Швеции, которые должны пройти 5 и 8 сентября. Выйдет ли на поле капитан команды — пока неизвестно. Федерации футбола Португалии будет ежедневно вести оценку состоянию здоровья игрока,
Ранее NEWS.ru писал, что отец нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси Хорхе Месси сообщил, что футболист может остаться в команде ещё на один сезон.
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