Врачи назвали причину смерти Пеле Лечащие врачи назвали причиной смерти Пеле отказ органов

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Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле стал отказ органов. Об этом сообщает новостной портал G1 со ссылкой на информацию больницы, в которой в последние дни находился спортсмен.

В медицинском бюллетене, распространенном вечером в четверг, говорится, что смерть наступила в 15:27 из-за отказа различных органов вследствие прогрессирующего рака, — говорится в сообщении портала.

О смерти Пеле 29 декабря в социальных сетях сообщила его дочь Кели Насименту. Легендарному футболисту было 82 года.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В дальнейшем он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже ESPN сообщил, что у экс-футболиста были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

22 декабря врачи клиники в Сан-Пулу заявили, что состояние здоровья бразильского футболиста ухудшилось.

26 декабря британский предприниматель, акционер агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид сообщил, что Пеле попрощался с родными и близкими по причине ухудшения состояния здоровья.