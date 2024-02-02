Врач рассказал о веществе, за которое дисквалифицировали Валиеву Кондрахин: найденный у Валиевой триметазидин не влияет на здорового человека

Найденный в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой триметазидин не очень простое вещество, сообщил NEWS.ru кардиолог, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин. По его словам, препарат никак не влияет на здорового человека и не может никак навредить.

Триметазидин не очень простое вещество. Оно относится к метаболическим средствам для сердца, которые работают в условиях ишемии, то есть используется при ишемической болезни сердца у больных, которые по какой-то причине не могут использовать нитраты либо в комплексной терапии, — говорит кардиолог.

Он объясняет суть работы препарата в поддержании энергетического баланса сердца в условиях экстремальных нагрузок. То есть позволяет миокарде сердца больного человека чувствовать себя хорошо, уточняет врач.

У больного человека в результате патологических процессов образуются атеросклеротические бляшки. Они вызывают нарушения кровообращения. Тогда применение триметазидина позволяет улучшить энергетический баланс клеток сердца, и они легче переносят ишемию, — подытожил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Валиевой, помимо триметазидина, был обнаружен ряд разрешенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) веществ, которые могли повлиять на строгость вердикта о ее дисквалификации. В частности, в анализах спортсменки нашли следы L-карнитина, гипоксена и неназванного анаболика, который только планируется запретить. Отмечается, что все эти препараты могли вызвать у Спортивного арбитражного суда (CAS) подозрения, что и триметазидин попал в организм Валиевой неслучайно.