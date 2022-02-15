Терапевт рассказал, как триметазидин оказался в допинг-пробах Валиевой

Производители биодобавок иногда подмешивают фармсубстанции в свою продукцию, чтобы повысить их эффективность, заявил терапевт Алексей Водовозов. Он считает, что фигуристка Камила Валиева, которую обвинили в употребления допинга, могла принять запрещённый триметазидин, даже не зная об этом, пишет «Радио 1».

Есть биодобавки, это, наверное, самый подозреваемый в этом смысле. Потому что это всё-таки пищевой продукт, и он никакого влияния не имеет. Но для того чтобы хоть какой-то эффект определялся, производители биодобавок во всём мире иногда подмешивают фармсубстанции. Вполне могло такое быть. И возможно, сама Камила могла принимать их, не зная об этом, — заверил Водовозов.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд предположил, что триметазидин, применение которого запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA), мог оказаться в организме российской фигуристки Камилы Валиевой вследствие того, что она употребляла некачественные продукты питания. Именно этот аргумент стал решающим для допуска спортсменки к участию в личном первенстве Олимпийских игр в Пекине.