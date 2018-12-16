Введённый в кому после нокаута Гвоздика боксёр открыл глаза

https://news.ru/storage/news/f566bf4237a6350a080be894956d8d98/dc65b0c3-f094-4ad1-9738-98aee57d8139_850.jpg Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адонис Стивенсон

В состоянии канадского боксёра Адониса Стивенсона, который после нокаута от украинца Александра Гвоздика был введён в искусственную кому, наметился прогресс.

«Как сказала его жена, он открыл глаз, когда она с ним разговаривала. Врачи уменьшили наркоз», — приводит слова журналиста Нэнси Одет Sport24.

Стивенсон был нокаутирован Гвоздиком в 11-м раунде боя за титул чемпиона по версии WBC. Врачи госпиталя в Квебеке (Канада), куда доставили спортсмена, приняли решение ввести Стивенсона в искусственную кому. Такая мера была принята с целью уменьшить внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате боя.

Как писал News.ru, Усик поздравил Гвоздика после победы над Стивенсоном.