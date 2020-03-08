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Решение о проведении чемпионата мира 2021 года по фристайлу среди юниоров будет приниматься на конференции Международной федерации лыжного спорта осенью 2020 года в Швейцарии. В качестве места проведения соревнований заявлен Красноярский край.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации фристайла России Алексея Курашова. По его словам, сейчас оформляются документы.

Соревнования планируется провести на горнолыжном кластере «Сопка», построенном специально к Всемирной зимней Универсиаде — 2019.

16 февраля в Москве завершился этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. В состязаниях мужчин победу одержал россиянин Павел Кротов. Среди женщин победительницей стала белоруска Анна Гускова, а третье место заняла россиянка Софья Алексеева.

2 и 3 марта на NEWS.ru вышли две части большого интервью с чемпионкой Кубка мира по фристайлу Валерией Демидовой. Спортсменка рассказала, как популяризировать экстремальный вид спорта, о реакции мамы на попадание в финал Олимпийских игр в Пхёнчхане, фильмах и музыке.