Восьмикратная чемпионка Паралимпиад решила продать медали Чемпионка Паралимпиад Савченко решила продать медали для помощи бойцам СВО

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Оксана Савченко, 2012 год

Восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко приняла решение продать две золотые медали с Игр-2008 в Пекине и Паралимпады-2012 в Лондоне, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Вырученные средства спортсменка намерена направить на поддержку бойцов СВО и их семей.

Пока интересуются коллекционеры из других стран. Хотелось бы продать россиянам, — призналась Савченко.

Чемпионка уточнила, что сейчас награды просто лежат у нее в доме на полке и пустить их во благо кажется ей лучшим вариантом. Савченко планирует выручить за медали 60 млн рублей — это, по ее словам, средняя по миру цена. Спортсменка рассказала, что изучила, как подобные награды продавались на аукционах.

Помимо поддержки бойцов СВО и их семей, паралимпийская чемпионка по плаванию планирует направить вырученные деньги на финансирование проектов по борьбе с киберпреступностью и в благотворительные фонды. Савченко завершила спортивную карьеру в 2015 году. Она занималась политикой, а также была координатором проекта «Роскибербезопасность».

Ранее Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Париже в 2024 году. Как отмечается, паралимпийцы России смогут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.