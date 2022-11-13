Феерия грации и таланта: в Москве прошло уникальное шоу Светланы Хоркиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве во дворце гимнастики Ирины Винер прошло шоу «Восхождение» Светланы Хоркиной

В Москве во дворце гимнастики Ирины Винер прошло уникальное шоу «Восхождение» Светланы Хоркиной. Это мероприятие, где на одной сцене встречаются разные виды спорта: спортивная и художественная гимнастика, танцы, акробатика.

Концепция шоу заключается в рассказе от первого лица. Между номерами идет видеоряд, где сама Светлана Хоркина рассказывает весь свой путь, а выступления на сцене всегда так или иначе подходят по тематике к тому, о чем рассказывает гимнастка.